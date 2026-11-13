Hamirpur (Himachal) News: एचएमआईएस पोर्टल का सर्वर ठप, अस्पताल के गेट तक पहुंचीं मरीजों की कतारें

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इस दौरान काउंटर पर पर्चियां नहीं बनीं और मरीजों की कतारें अस्पताल के मुख्य गेट तक पहुंच गईं। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ी।दरअसल, अस्पतालों में मरीजों का पंजीकरण एचएमआईएस पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। वीरवार सुबह अचानक पोर्टल में तकनीकी खराबी आने से रजिस्ट्रेशन काउंटर पर काम ठप हो गया। त्योहारी सीजन में अवकाश के बाद अस्पताल पहुंचे मरीजों की संख्या भी अधिक थी।ऐसे में पर्चियां नहीं बनने से काउंटर के बाहर भीड़ बढ़ती चली गई। कई मरीज और तीमारदार दूरदराज के क्षेत्रों से सुबह ही अस्पताल पहुंच गए थे, लेकिन पंजीकरण नहीं होने के कारण उन्हें डॉक्टरों तक पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़ा।मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जिले के अलावा ऊना, मंडी और बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों से भी रोजाना सैकड़ों मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सर्वर ठप होने से दूरदराज से आए मरीजों की मुश्किलें और बढ़ गईं।करीब पौने घंटे बाद सर्वर बहाल होने पर पर्चियां बनाने का काम शुरू हो सका और मरीजों को राहत मिली।कोटएचएमआईएस पोर्टल का सर्वर दिल्ली से ही डाउन हुआ था। करीब पौने घंटे बाद सर्वर बहाल हो गया। इसके बाद अस्पताल में पर्चियां बनाने का काम फिर से शुरू कर दिया गया।