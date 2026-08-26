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हमीरपुर: भोरंज कॉलेज में कविता सत्र, 60 विद्यार्थियों ने रचनाओं से रखे अपने विचार
राजकीय महाविद्यालय भोरंज में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के तहत कविता सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा, विचारों और भावनाओं को कविता के माध्यम से सामने रखने के लिए मंच उपलब्ध करवाना रहा।
कविता सत्र में करीब 60 विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। विद्यार्थियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से विभिन्न विषयों पर विचार और भावनाएं प्रस्तुत कीं। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को मंच मिला और प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का ध्यान आकर्षित किया।
कार्यक्रम के मुख्यातिथि एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विजय ठाकुर ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों में अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने की क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं।
उन्होंने कहा कि कविता जैसे रचनात्मक मंच विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच, अभिव्यक्ति क्षमता और आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। साथ ही ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में सवाल पूछने और विषयों को नए दृष्टिकोण से समझने की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देते हैं।
प्राचार्य ने कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को उचित मंच उपलब्ध करवाने के लिए भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियां आयोजित की जाती रहेंगी।
महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट प्रक्रिया के तहत एक निजी कंपनी की ओर से ऑनलाइन टेस्ट भी आयोजित किया गया। इसमें उन्हीं विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने पहले से कंपनी की प्रक्रिया के लिए पंजीकरण करवाया था।
ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से कंपनी ने विद्यार्थियों की योग्यता और क्षमताओं का आकलन किया। यह प्रक्रिया विद्यार्थियों को रोजगार के अवसरों से जोड़ने की दिशा में आयोजित की गई।
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