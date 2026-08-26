{"_id":"6a8edb779bfbf933ef00b99f","slug":"video-abvp-activists-hunger-strike-at-the-technical-university-continued-for-the-seventh-day-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: तकनीकी विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल सातवें दिन भी रही जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की तकनीकी विश्वविद्यालय इकाई की ओर से शुरू की भूख हड़ताल बुधवार को सातवें दिन भी जारी रही। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग उठाई। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति, सेल्फ फाइनेंस व्यवस्था से विश्वविद्यालय को बाहर निकालकर पर्याप्त सरकारी वित्तीय सहयोग उपलब्ध करवाने, विद्यार्थियों पर फीस का अतिरिक्त बोझ कम करने सहित कई मांगें रखीं। तकनीकी विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष भवानी सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से स्थायी कुलपति का पद रिक्त चल रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना विश्वविद्यालय प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

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