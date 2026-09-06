{"_id":"6a9d5183d45780ffe9030d1e","slug":"video-awahdevi-gugga-navami-mela-hamirpur-jaharveer-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: अवाहदेवी में गुग्गा नवमी का मेला, जाहरवीर के जयकारों से गूंजा कस्बा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अवाहदेवी कस्बे में रविवार को गुग्गा जाहरवीर के उपलक्ष्य में गुग्गा नवमी का मेला श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजित किया गया। मेले में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। लोगों ने गुग्गा जाहरवीर के मंदिर में माथा टेककर पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि तथा खुशहाली की कामना की। श्रद्धालुओं ने परंपरा के अनुसार गुग्गा जाहरवीर को रोट चढ़ाया। इसके साथ ही लोगों ने अपनी कुल देवी-देवताओं की भी पूजा की। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो दिनभर जारी रहा। धार्मिक आस्था के साथ मेले में लोगों ने खरीदारी और मनोरंजन का भी आनंद लिया। गुग्गा नवमी से जुड़ी वर्षों पुरानी परंपरा के तहत इस बार भी पांच गुगा मंडलियों ने विभिन्न गांवों और क्षेत्रों का भ्रमण किया। मंडलियों ने गांव-गांव जाकर गुग्गा जाहरवीर की गाथा और महिमा का गुणगान किया। शनिवार को सभी गुगा मंडलियां अवाहदेवी मंदिर में वापस पहुंचीं। इसके बाद रविवार को गुग्गा नवमी के अवसर पर मुख्य मेले का आयोजन किया गया। मेले के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने जाहरवीर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। धार्मिक आयोजन के चलते पूरे कस्बे में दिनभर उत्सव जैसा माहौल बना रहा। बाजार में भी रही खूब चहल-पहल मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानें सजाई गई थीं। बच्चों और महिलाओं में खरीदारी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। खिलौनों, घरेलू सामान और अन्य वस्तुओं की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी रही। बच्चों ने मेले में लगी दुकानों से अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदीं, जबकि महिलाओं ने भी जमकर खरीदारी की। गुग्गा नवमी का यह मेला धार्मिक आस्था के साथ-साथ क्षेत्र की लोक परंपरा और सामुदायिक मेलजोल का भी प्रतीक बना। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को निभाने के लिए क्षेत्र के लोग हर वर्ष उत्साह के साथ अवाहदेवी पहुंचते हैं। इस बार भी मेले में श्रद्धालुओं की बड़ी भागीदारी ने आयोजन को खास बना दिया।

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