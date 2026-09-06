Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 06 Sep 2026 01:13 AM IST
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जनसमस्याएं:
सदर विधायक आशीष शर्मा सुबह 8:30 से 10 बजे तक अपने निवास स्थान पर जनसमस्याएं सुनेंगे।
मेला:
अवाहदेवी में गुगा नवमी के उपलक्ष्य पर सुबह 10 बजे वार्षिक मेला का आयोजन होगा। मेले में लोग कुल देवी व गूगा जाहरवीर को रोट चढ़ाकर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करेंगे।
भंडारा:
रावड़ा गूगा मंदिर ग्वालपत्थर में सुबह 8:30 बजे हवन में पूर्णाहूति के साथ साप्ताहिक भंडारे का शुभारंभ होगा।
धार्मिक आयोजन:
माजरा में आयोजित श्रीमद्भागवत के चौथे दिन कथा व्यास केशवानंद पूर्वाह्न 11:30 से दोपहर 3:30 बजे तक श्रीकृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाएंगे।
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सदर विधायक आशीष शर्मा सुबह 8:30 से 10 बजे तक अपने निवास स्थान पर जनसमस्याएं सुनेंगे।
मेला:
अवाहदेवी में गुगा नवमी के उपलक्ष्य पर सुबह 10 बजे वार्षिक मेला का आयोजन होगा। मेले में लोग कुल देवी व गूगा जाहरवीर को रोट चढ़ाकर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करेंगे।
भंडारा:
रावड़ा गूगा मंदिर ग्वालपत्थर में सुबह 8:30 बजे हवन में पूर्णाहूति के साथ साप्ताहिक भंडारे का शुभारंभ होगा।
धार्मिक आयोजन:
माजरा में आयोजित श्रीमद्भागवत के चौथे दिन कथा व्यास केशवानंद पूर्वाह्न 11:30 से दोपहर 3:30 बजे तक श्रीकृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाएंगे।