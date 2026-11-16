{"_id":"6afb00342454c1a12601aa33","slug":"video-510-athletes-showcase-their-prowess-at-the-state-level-sports-competition-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में 510 खिलाड़ी दिखा रहे दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हमीरपुर: राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में 510 खिलाड़ी दिखा रहे दमखम
राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय हमीरपुर (बड़ू) में आयोजित बहुतकनीकी महाविद्यालयों की 28वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रदेश के 15 बहुतकनीकी महाविद्यालयों के करीब 510 विद्यार्थी अपनी खेल प्रतिभा और दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं। कबड्डी में पांवटा साहिब और कुल्लू की टीमों ने अपने मैच जीते। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर ने बताया कि प्रतियोगिता का समापन 17 नवंबर को होगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।