{"_id":"6afb00342454c1a12601aa33","slug":"video-510-athletes-showcase-their-prowess-at-the-state-level-sports-competition-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में 510 खिलाड़ी दिखा रहे दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय हमीरपुर (बड़ू) में आयोजित बहुतकनीकी महाविद्यालयों की 28वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रदेश के 15 बहुतकनीकी महाविद्यालयों के करीब 510 विद्यार्थी अपनी खेल प्रतिभा और दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं। कबड्डी में पांवटा साहिब और कुल्लू की टीमों ने अपने मैच जीते। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर ने बताया कि प्रतियोगिता का समापन 17 नवंबर को होगा।

... और पढ़ें