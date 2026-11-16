Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Pensioners raise their voices at Gandhi Chowk, launch a protest against the gov t over a 17-point list of dema

हमीरपुर: 17 सूत्री मांगों को लेकर गांधी चौक पर गरजे पेंशनर, 19 नवंबर को जोरावर स्टेडियम में निकालेंगे रैली

Mon, 16 Nov 2026 03:41 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 16 Nov 2026 03:41 PM IST
सार

 पेंशनरों ने सरकार से 17 सूत्री मांगों पर गंभीरता से विचार करने और वार्ता के लिए बुलाने की मांग की। यदि सरकार बातचीत नहीं करती है, तो प्रदेशभर के पेंशनर परिवारों सहित आंदोलन करने को मजबूर होंगे। 

विज्ञापन

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति जिला हमीरपुर ने गांधी चौक पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह प्रदर्शन पेंशनरों की अनदेखी और 17 सूत्री मांगों पर सरकार के नकारात्मक रवैये के विरोध में है। यह धरना लगातार तीन दिनों तक चलेगा। सोमवार को हमीरपुर में हुए प्रदर्शन की अध्यक्षता समिति के जिला अध्यक्ष मनोहर ठाकुर ने की। इसमें कृषि विभाग से पृथ्वी राज शर्मा और शिक्षा विभाग से पुरुषोत्तम सहित करीब 70 पेंशनरों ने भाग लिया। पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नकारात्मक सोच और वादा खिलाफी पर रोष जताया। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार पेंशनरों की वित्तीय देनदारियों और पेंशन बकाया का भुगतान नहीं कर रही है। जहां भुगतान हो रहा है, वहां किस्तों में राशि देकर पेंशनरों को परेशान किया जा रहा है।

विज्ञापन
Trending Videos

हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति जिला हमीरपुर ने गांधी चौक पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह प्रदर्शन पेंशनरों की अनदेखी और 17 सूत्री मांगों पर सरकार के नकारात्मक रवैये के विरोध में है। यह धरना लगातार तीन दिनों तक चलेगा। सोमवार को हमीरपुर में हुए प्रदर्शन की अध्यक्षता समिति के जिला अध्यक्ष मनोहर ठाकुर ने की। इसमें कृषि विभाग से पृथ्वी राज शर्मा और शिक्षा विभाग से पुरुषोत्तम सहित करीब 70 पेंशनरों ने भाग लिया। पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नकारात्मक सोच और वादा खिलाफी पर रोष जताया। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार पेंशनरों की वित्तीय देनदारियों और पेंशन बकाया का भुगतान नहीं कर रही है। जहां भुगतान हो रहा है, वहां किस्तों में राशि देकर पेंशनरों को परेशान किया जा रहा है।


उन्होंने बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू न होने को अन्याय बताया। पेंशनरों ने सरकार से 17 सूत्री मांगों पर गंभीरता से विचार करने और वार्ता के लिए बुलाने की मांग की। यदि सरकार बातचीत नहीं करती है, तो प्रदेशभर के पेंशनर परिवारों सहित आंदोलन करने को मजबूर होंगे। समिति के पदाधिकारियों अमेजर ठाकुर और दिलीप सिंह ने कहा कि 19 नवंबर को प्रदेशभर के पेंशनर धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर के नेतृत्व में विशाल रैली निकालेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रदर्शन में मनोहर ठाकुर, रमेश रनौत, देश राज शर्मा, कुलदीप सिंह वर्मा, विजय ठाकुर और मंजीत सिंह ठाकुर सहित अन्य पेंशनर मौजूद रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed