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Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Dharamshala News ›   Dharamshala: Loose nuts and bolts on Mataur Bridge; memorandum submitted to SDM.

धर्मशाला: मटौर पुल के ढीले पड़े नट-बोल्ट, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

Tue, 13 Oct 2026 07:16 PM IST
Krishan Singh
Krishan Singh Krishan Singh
Updated Tue, 13 Oct 2026 07:16 PM IST
Dharamshala: Loose nuts and bolts on Mataur Bridge; memorandum submitted to SDM.
मटौर स्थित लोहे के पुल की खस्ताहाल स्थिति को देखते हुए अधिवक्ताओं ने प्रशासन से तुरंत सुध लेने की मांग उठाई है। पुल के नट-बोल्ट ढीले होने और कई के अपनी जगह से निकल जाने के कारण पैदा हुए खतरे को लेकर कांगड़ा के अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम कांगड़ा को शिकायत पत्र सौंपा। अधिवक्ता सौरभ कौंडल ने बताया कि मटौर लोहे के पुल के कई नट-बोल्ट पूरी तरह ढीले पड़ चुके हैं, जबकि कुछ अपनी जगह से बाहर निकल आए हैं। इससे पुल से गुजरने वाले वाहनों और राहगीरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अधिवक्ताओं ने प्रशासन से आग्रह किया है कि लोक निर्माण विभाग की तकनीकी टीम को तुरंत मौके पर भेजकर पुल का गहन निरीक्षण करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक मरम्मत कार्य पूरा नहीं होता, तब तक पुल पर वाहनों की आवाजाही को एहतियातन रोका जाए।
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