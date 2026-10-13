फ्लाईदुबई विमान घटना: फ्लाइट गिराने की साजिश में दो मालदीव के पायलट गिरफ्तार, क्यों हुई ये कार्रवाई?

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मालदीव के समाचार पोर्टल 'अधाधू' की खबर के अनुसार, दोनों सह पायलट को तीन अक्तूबर को हिरासत में लिया गया था और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में मालदीव के दूतावास ने उनके परिवारों को हिरासत में लिए जाने की औपचारिक सूचना दे दी है। यूएई के अधिकारियों ने अब तक हिरासत में लिए गए मालदीव के दोनों नागरिकों के खिलाफ आरोपों या जांच की स्थिति के बारे में आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की है।यह गिरफ्तारी 30 सितंबर को फ्लाईदुबई की उड़ान में हुई घटना की जांच के दायरे को बढ़ाए जाने के बीच हुई है। इस मामले में ओमान के नागरिक और फ्लाईदुबई के सह-पायलट हम्माम अल-हम्मामी पर विमान के पायलट स्मित मच्छार पर कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि वह विमान पर नियंत्रण हासिल कर कथित तौर पर आतंकवादी हमला करना चाहता था।माले के समाचार पत्र मिहारू के अनुसार, दोनों मालदीवियन पायलटों के अल-हम्मामी के साथ कार्यस्थल पर संपर्क में रहने और उसी इमारत में रहने की बात सामने आई है। हालांकि, अधिकारियों ने अब तक घटना में उनकी कथित भूमिका या उनके खिलाफ मौजूद सबूतों का आधिकारिक विवरण नहीं दिया है।समाचार पोर्टल एडिशन डॉट एमवी की रिपोर्ट के अनुसार, फ्लाईदुबई में काम करने वाले मालदीव के छह पायलटों में ये दोनों भी शामिल हैं। बताया गया है कि वे मालदीव से एयरलाइन में हाल में भर्ती किए गए पायलटों में से हैं।फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 दुबई से तेल अवीव जा रही थी। विमान में यात्रियों और चालक दल के कुल 174 सदस्य थे, जब कथित हमला हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, उड़ान के दौरान सह-पायलट ने विमान को हाईजैक करने और दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश में कैप्टन स्मित मच्छर पर चाकू से हमला किया।हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मच्छर ने हमलावर का मुकाबला किया और कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद चालक दल के सदस्य और यात्री अंदर पहुंचे, उन्होंने सह-पायलट को काबू किया और विमान को स्थिर बनाए रखने में मदद की। विमान की सऊदी अरब के तबुक हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई।यूएई ने इस घटना को आतंकवादी हमले की कोशिश बताया है। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी सह-पायलट अल-हम्मामी की उम्र 29 वर्ष है। यूएई के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि उस पर चरमपंथी विचारधारा का समर्थन करने का संदेह था। साथ ही, ओमान के अधिकारियों ने कथित तौर पर पहले उसे पायलट लाइसेंस हासिल करने से रोक दिया था।अब जांच इस बात पर भी केंद्रित है कि कथित प्रतिबंध के बावजूद अल-हम्मामी को फ्लाईदुबई में नौकरी कैसे मिली और इस कथित साजिश के पीछे क्या मकसद था। यूएई के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि घटना की परिस्थितियों का पता लगाने और यह जांचने के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर व्यापक जांच की जा रही है कि आरोपी का किसी अन्य व्यक्ति या समूह से संबंध था या नहीं।भारत की आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पिछले सप्ताह कैप्टन स्मित मच्छार पर हवा में हुए हमले के पीछे की व्यापक साजिश का पता लगाने के लिए मामला दर्ज किया था। यह मामला एंटी-हाईजैकिंग एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत दर्ज किया गया है।विदेश मंत्रालय ने पहले बताया था कि अबू धाबी के एक अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मच्छार के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। यूएई में भारतीय दूतावास उनकी स्थिति पर नजर रखने के लिए उनके परिवार, डॉक्टरों, अस्पताल के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क में है।