दिल्ली: कैंसर अस्पताल से दवाएं गायब, एक इंजेक्शन की कीमत लाखों में; 35 हजार टैबलेट भी लापता

दिलशाद गार्डन स्थित दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से महंगी दवाएं गायब होने का मामला सामने आया है। अस्पताल की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार, अस्पताल के कीमो डे केयर विभाग में रखे फ्रिज से कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले निमोटुजुमैब के चार इंजेक्शन गायब मिले। इसके अलावा, करीब 35 हजार सोफोसबुविर टैबलेट गायब होने की बात भी सामने आई है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि अस्पताल की लिखित शिकायत में सोफोसबुविर का जिक्र नहीं है। इस मामले की भी जांच की जाएगी।

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