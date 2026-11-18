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तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के सभी विधायक और मंत्री विधानसभा लॉबी में एकजुट हुए। उन्होंने भाजपा के विरुद्ध लगातार नारेबाजी की। इसके बाद हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर सभी नेता नारेबाजी करते हुए विधानसभा भवन की ओर आगे बढ़े। इस प्रदर्शन के दौरान, कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने भाजपा सरकार द्वारा लगाए गए करों के प्रस्ताव की कड़ी निंदा की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा केवल प्रस्ताव पेश कर रही है।

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