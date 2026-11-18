{"_id":"6afd0cd896bcf6845a085f48","slug":"kulgam-encounter-lashkar-commander-latif-bhat-trapped-security-forces-urge-him-to-surrender-in-video-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"'हथियार डाल दो': कुलगाम में आतंकी लतीफ भट से सरेंडर कराने की कोशिश, वीडियो कॉल के जरिए सुरक्षाबल कर रहे बात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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सामने आए वीडियो में एक अधिकारी को भट से यह कहते हुए सुना गया, "हम तुम्हारे साथ हैं।" हालांकि, उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और कहा, "मुझे अल्लाह से मुलाकात करनी है। मैं बहुत खुश हूं।" विज्ञापन



सुबह होने से पहले ही फिर से गोलीबारी शुरू हो गई, सुरक्षा बलों ने कुलगाम के कई गांवों में अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। भट का साथी, उमर निसार डार, सोमवार को कुलगाम में हुई एक मुठभेड़ में मारा गया था। निसार और लतीफ 11 नवंबर को CRPF (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) की एक चौकी पर हुए हमले में शामिल थे। विज्ञापन विज्ञापन

Kulgam, Jammu and Kashmir: A video shows senior security officials repeatedly appealing to terrorist Lateef to surrender and lay down his arms during the ongoing anti-terror operation (Video Source: Indian Army) https://t.co/AvFDiJMJ5b — IANS (@ians_india) November 18, 2026 सामने आए वीडियो में एक अधिकारी को भट से यह कहते हुए सुना गया, "हम तुम्हारे साथ हैं।" हालांकि, उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और कहा, "मुझे अल्लाह से मुलाकात करनी है। मैं बहुत खुश हूं।"सुबह होने से पहले ही फिर से गोलीबारी शुरू हो गई, सुरक्षा बलों ने कुलगाम के कई गांवों में अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। भट का साथी, उमर निसार डार, सोमवार को कुलगाम में हुई एक मुठभेड़ में मारा गया था। निसार और लतीफ 11 नवंबर को CRPF (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) की एक चौकी पर हुए हमले में शामिल थे। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर लतीफ भट फंसा है। सुरक्षा बलों ने भट को वीडियो कॉल भी किया, अफसरों ने आतंकी लतीफ से सरेंडर करने के लिए कहा।

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सीसीटीवी में कौन-कौन दिखा? मंगलवार को पुलिस ने CCTV फुटेज जारी किया, जिसमें 11 नवंबर को CRPF की चौकी पर हमला करने से पहले डार और भट को रेकी (इलाके की टोह) करते हुए देखा जा सकता है। इस हमले में तीन जवान घायल हो गए थे। तब से, इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च और घेराबंदी अभियान चलाया जा रहा है, और पूछताछ के लिए 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है।

किस-किस इलाके की आतंकियों ने रेकी की थी? पुलिस के अनुसार, 11 नवंबर के हमले की जांच से पता चला है कि स्थानीय निवासी डार ने हमले से पहले भट के साथ मिलकर कई जगहों की रेकी की थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "10 नवंबर को, उमर निसार डार ने लश्कर कमांडर लतीफ भट के साथ मिलकर मीर बाजार, अखरान, हबलिश और किलम जैसी कई जगहों की रेकी की थी।

इनका मकसद संभावित ठिकानों की पहचान करना और सुरक्षा बलों पर हमले की योजना बनाना था। अधिकारी ने बताया कि 11 नवंबर को डार और भट ने अखरान में CRPF की चौकी पर हमला किया और वहां से भाग गए। बाद में CCTV फुटेज की जांच और विश्लेषण के जरिए पुलिस ने इन दोनों की पहचान की।

फुटेज में 10 नवंबर को की गई रेकी के दौरान उनकी गतिविधियों और हमले के बाद अखरान में CRPF की चौकी से भागते समय की उनकी हरकतों को देखा जा सकता है। डार के लापता होने के बाद उसके परिवार ने कुलगाम के एक पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।