धोनी के आईपीएल से संन्यास पर रोहित शर्मा भी हुए भावुक: करियर को लेकर कही यह बात; मुंबई इंडियंस ने भी किया सलाम
महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल से संन्यास के बाद रोहित शर्मा ने उनके लिए खास संदेश साझा किया। उन्होंने माही को 'धोनी भाई' कहकर बधाई दी और उनके साथ बिताए पलों को याद किया। मुंबई इंडियंस ने भी अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी को खास अंदाज में विदाई दी।
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आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा की प्रतिद्वंद्विता किसी से छिपी नहीं है। एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान माही तो दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के नेतृत्व में रोहित। दोनों ने कई यादगार मुकाबलों में एक-दूसरे को चुनौती दी और अपनी टीमों को पांच-पांच बार चैंपियन बनाया। लेकिन अब धोनी के आईपीएल करियर पर विराम लगने के बाद पुरानी प्रतिद्वंद्विता को पीछे छोड़ रोहित ने उनके लिए खास संदेश साझा किया है। उन्होंने धोनी को 'धोनी भाई' कहकर बधाई दी और उनके शानदार करियर के लिए सम्मान जताया।
रोहित ने बुधवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'शानदार आईपीएल करियर के लिए बधाई, धोनी भाई। आपके साथ मैदान साझा करना और इतने वर्षों में कई यादें बनाना शानदार रहा। आपके लिए बहुत सम्मान है!' रोहित का यह छोटा सा संदेश दोनों दिग्गजों के बीच सम्मान और पुराने रिश्ते को बयां करता है। दोनों ने भारतीय टीम के लिए एक साथ कई साल बिताए हैं। धोनी की कप्तानी में रोहित ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान मजबूत की और बाद में खुद भारतीय टीम के सफल कप्तानों में शामिल हुए।
Congratulations on an incredible IPL career, Dhoni bhai. It's been fun sharing the field and so many memories with you over the years. Much respect! https://t.co/EI4KqVRavv— Rohit Sharma (@ImRo45) November 18, 2026
धोनी के आईपीएल से संन्यास की घोषणा के बाद मुंबई इंडियंस ने भी उनके लिए कई खास पोस्ट साझा किए। फ्रेंचाइजी ने सबसे पहले रोहित और धोनी की टॉस के दौरान की एक तस्वीर साझा की। इसमें नीले और पीले दिल के साथ हाथ मिलाने का इमोजी भी था।
इसके बाद मुंबई ने एक एनिमेटेड वीडियो साझा किया, जिसमें रोहित और धोनी एक साथ कार में सफर करते दिखे। हालांकि, बाद में धोनी की कार अलग रास्ते पर मुड़ जाती है। यह दोनों फ्रेंचाइजी के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता की ओर मजेदार इशारा था।
मुंबई ने धोनी, रोहित और सूर्यकुमार यादव का एक वीडियो भी साझा किया। ये तीनों भारत को टी20 विश्व कप का खिताब दिलाने वाले कप्तान हैं। धोनी ने 2007, रोहित ने 2024 और सूर्यकुमार ने 2026 में भारत को चैंपियन बनाया। मुंबई ने वीडियो के साथ लिखा, 'ऐसे पल हमें भावुक कर देते हैं।'
Moments like these make us go 🥹 https://t.co/n7Aq4cvGL6— Mumbai Indians (@mipaltan) November 17, 2026
We've come a long way from where we began! https://t.co/pGxrJg641L— Mumbai Indians (@mipaltan) November 17, 2026
धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स को पांच आईपीएल और दो चैंपियंस लीग टी20 खिताब दिलाए हैं। आईपीएल 2027 से वह टीम के मेंटर की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके साथ ही 18 सीजन का उनका खिलाड़ी के तौर पर सफर समाप्त हो गया है। हालांकि, चेन्नई के साथ उनका जुड़ाव जारी रहेगा।