Moments like these make us go 🥹 https://t.co/n7Aq4cvGL6 — Mumbai Indians (@mipaltan) November 17, 2026

We've come a long way from where we began! https://t.co/pGxrJg641L — Mumbai Indians (@mipaltan) November 17, 2026

धोनी के आईपीएल से संन्यास की घोषणा के बाद मुंबई इंडियंस ने भी उनके लिए कई खास पोस्ट साझा किए। फ्रेंचाइजी ने सबसे पहले रोहित और धोनी की टॉस के दौरान की एक तस्वीर साझा की। इसमें नीले और पीले दिल के साथ हाथ मिलाने का इमोजी भी था।इसके बाद मुंबई ने एक एनिमेटेड वीडियो साझा किया, जिसमें रोहित और धोनी एक साथ कार में सफर करते दिखे। हालांकि, बाद में धोनी की कार अलग रास्ते पर मुड़ जाती है। यह दोनों फ्रेंचाइजी के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता की ओर मजेदार इशारा था।मुंबई ने धोनी, रोहित और सूर्यकुमार यादव का एक वीडियो भी साझा किया। ये तीनों भारत को टी20 विश्व कप का खिताब दिलाने वाले कप्तान हैं। धोनी ने 2007, रोहित ने 2024 और सूर्यकुमार ने 2026 में भारत को चैंपियन बनाया। मुंबई ने वीडियो के साथ लिखा, 'ऐसे पल हमें भावुक कर देते हैं।'