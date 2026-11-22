{"_id":"6b026aa754252717f60fda22","slug":"video-cm-sukhu-morning-walk-sarah-village-tong-len-charitable-trust-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: सुबह की सैर के दौरान अचानक सराह गांव पहुंचे मुख्यमंत्री, बच्चों से मिलकर जाना हालचाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू रविवार सुबह धर्मशाला में सैर के दौरान सराह गांव पहुंचे। यहां उन्होंने टोंग लेन चैरिटेबल ट्रस्ट का दौरा किया और संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने ट्रस्ट में रह रहे बच्चों से भी बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ संवाद कर उनकी दिनचर्या और संस्थान में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ट्रस्ट परिसर में उपलब्ध व्यवस्थाओं को भी देखा। मुख्यमंत्री का यह दौरा सुबह की सैर के दौरान हुआ।

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