{"_id":"6b004e92c08b76dc4c03510e","slug":"video-cm-sukhu-dedicated-a-3-tesla-mri-machine-at-tanda-medical-college-to-the-public-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: सीएम सुक्खू ने टांडा मेडिकल कॉलेज में थ्री टेस्ला एमआरआई मशीन जनता को की समर्पित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में थ्री टेस्ला एमआरआई मशीन जनता को समर्पित की। 23.53 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित यह अत्याधुनिक मशीन प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मशीन के शुरू होने से टांडा मेडिकल कॉलेज को उन्नत निदान, उपचार, चिकित्सा शिक्षा और मरीजों की बेहतर देखभाल के क्षेत्र में उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। यह संस्थान में स्थापित दूसरी एमआरआई मशीन है। इससे पहले यहां 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन मरीजों को जांच सुविधा उपलब्ध करवा रही थी। उन्होंने कहा कि नई तीन टेस्ला एमआरआई मशीन से उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त होंगी, जिससे शरीर के अंगों की अधिक स्पष्ट जानकारी मिलेगी। इससे जटिल बीमारियों की सटीक जांच और बेहतर उपचार संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने और लोगों को आधुनिक, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि मरीजों को विशेषज्ञ उपचार के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी सदस्यों और विद्यार्थियों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और मेडिकल कॉलेजों में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।

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