1 of 13 आज का राशिफल 30 नवंबर - फोटो : अमर उजाला







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30 November 2026 Ka Rashifal: 30 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद खास रहने वाला है, जबकि कुछ राशि के जातकों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। मेष, मिथुन और सिंह राशि वालों के लिए दिन शानदार रहेगा। इन राशि के जातकों को हर काम में मनचाही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। वहीं, कुछ राशि वालों को सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। ऐसे में आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।

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मेष राशि

आज आपका मान-सम्मान और सामाजिक प्रभाव बढ़ने के अच्छे संकेत हैं। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन खास रह सकता है। लोगों के बीच आपकी पहचान मजबूत होगी और आपकी बातों तथा विचारों को महत्व मिलेगा। किसी सामाजिक गतिविधि या महत्वपूर्ण चर्चा में आपकी भूमिका प्रभावशाली रह सकती है। हालांकि, किसी व्यक्ति की कही हुई बात आपको भावनात्मक रूप से परेशान कर सकती है। ऐसे में हर बात को दिल पर लेने के बजाय परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। आपका मनमौजी स्वभाव कभी-कभी छोटी-सी बात को बड़ा बना सकता है, इसलिए गुस्से और जल्दबाजी से बचें। माताजी की सेहत पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। खासकर पैरों से जुड़ी किसी परेशानी को नजरअंदाज न करें। कार्यक्षेत्र में होने वाली राजनीति और अनावश्यक चर्चाओं से दूरी बनाए रखना ही आपके हित में रहेगा। अपनी मेहनत और काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें।

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वृषभ राशि

आज संपत्ति और निवेश से जुड़े मामलों में भाग्य आपका साथ दे सकता है। एक साथ कई जिम्मेदारियां सामने आने से दिन व्यस्त रह सकता है, लेकिन आपकी सूझबूझ से काम व्यवस्थित तरीके से पूरे हो सकते हैं। यदि आप लंबे समय से प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो उसमें सकारात्मक प्रगति होने की संभावना है। कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मन को भी संतोष मिलेगा। हालांकि, किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह को बिना जांचे-परखे स्वीकार न करें। विशेष रूप से संपत्ति और निवेश से जुड़े फैसलों में अपने विवेक का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। कानूनी मामलों में छोटी-सी लापरवाही भी आगे चलकर बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या सरकारी प्रक्रिया पूरी करने से पहले सभी जानकारी अच्छी तरह जांच लें। धैर्य और सतर्कता से आगे बढ़ेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

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मिथुन राशि

आज समाजसेवा, परोपकार और अच्छे कार्यों के कारण आपकी पहचान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना होगी और लोग आपके काम करने के तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। कोई नई योजना या पहल शुरू करने का विचार भी सफल होता नजर आ रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अपनी मेहनत और नियमित अभ्यास में किसी तरह की कमी नहीं आने देनी चाहिए। सफलता के लिए निरंतर प्रयास जरूरी होंगे। हालांकि, आज आपका मन मौज-मस्ती और मनोरंजन में अधिक लग सकता है, जिसके कारण जरूरी कामों को टालने की इच्छा हो सकती है। अपने ऊपर अनुशासन बनाए रखें। परिवार में शादी-विवाह से जुड़ी कोई पुरानी रुकावट दूर करने में किसी करीबी व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। इससे घर का माहौल खुशनुमा होगा और परिवार के सदस्यों के बीच उत्साह बढ़ेगा।

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