04:44 AM, 30-Nov-2026 IND vs NZ Live Score Day-4: न्यूजीलैंड की लीड 300 रन के पार न्यूजीलैंड ने तीन विकेट पर 195 रन बना लिए हैं। फिलहाल डेरिल मिचेल 30 रन और रचिन रवींद्र 82 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दोनों के बीच 102 रन की साझेदारी हो चुकी है। न्यूजीलैंड की भारत पर बढ़त 305 रन की हो चुकी है। हेगली ओवल में आज तक 300 से ऊपर का टारगेट चौथी पारी में चेज नहीं हुआ है। ऐसे में भारत को इतिहास रचना होगा। रचिन अपने छठे शतक के करीब हैं। न्यूजीलैंड ने तीन विकेट पर 195 रन बना लिए हैं। फिलहाल डेरिल मिचेल 30 रन और रचिन रवींद्र 82 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दोनों के बीच 102 रन की साझेदारी हो चुकी है। न्यूजीलैंड की भारत पर बढ़त 305 रन की हो चुकी है। हेगली ओवल में आज तक 300 से ऊपर का टारगेट चौथी पारी में चेज नहीं हुआ है। ऐसे में भारत को इतिहास रचना होगा। रचिन अपने छठे शतक के करीब हैं।

04:10 AM, 30-Nov-2026 IND vs NZ Live Score Day-4: मिचेल-रचिन के बीच अर्धशतकीय साझेदारी न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट गंवाकर 160 रन बना लिए हैं। रचिन रवींद्र और डेरिल मिचेल के बीच अब तक 65+ रन की साझेदारी हो चुकी है। रचिन 61 रन और मिचेल 17 रन बनाकर क्रीज पर हैं। कीवियों की बढ़त 270 रन की हो चुकी है। न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट गंवाकर 160 रन बना लिए हैं। रचिन रवींद्र और डेरिल मिचेल के बीच अब तक 65+ रन की साझेदारी हो चुकी है। रचिन 61 रन और मिचेल 17 रन बनाकर क्रीज पर हैं। कीवियों की बढ़त 270 रन की हो चुकी है।

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04:02 AM, 30-Nov-2026 IND vs NZ Live Score Day-4: बुमराह की गेंद पर जुरेल की अंगुलियों में लगी चोट जसप्रीत बुमराह की गेंद पर फील्डिंग करते हुए ध्रुव जुरेल की अंगुलियों में चोट लग गई। रचिन रवींद्र ने 52वें ओवर की आखिरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर तेज ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद की रफ्तार धीमी होने के कारण गली की ओर गई। जुरेल ने बाईं तरफ डाइव लगाकर कैच पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके हाथों के करीब से निकल गई और अंगुलियों पर जा लगी। इसके बाद वह अपनी उंगलियों को देखते हुए उपचार के लिए मैदान से बाहर चले गए। उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी ने सब्स्टीट्यूट फील्डर के रूप में मैदान संभाला। टीम इंडिया उम्मीद करेगी कि जुरेल की चोट गंभीर न हो, क्योंकि आगे टेस्ट में उन्हें बल्लेबाजी के लिए उतरने की जरूरत पड़ सकती है। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर फील्डिंग करते हुए ध्रुव जुरेल की अंगुलियों में चोट लग गई। रचिन रवींद्र ने 52वें ओवर की आखिरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर तेज ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद की रफ्तार धीमी होने के कारण गली की ओर गई। जुरेल ने बाईं तरफ डाइव लगाकर कैच पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके हाथों के करीब से निकल गई और अंगुलियों पर जा लगी। इसके बाद वह अपनी उंगलियों को देखते हुए उपचार के लिए मैदान से बाहर चले गए। उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी ने सब्स्टीट्यूट फील्डर के रूप में मैदान संभाला। टीम इंडिया उम्मीद करेगी कि जुरेल की चोट गंभीर न हो, क्योंकि आगे टेस्ट में उन्हें बल्लेबाजी के लिए उतरने की जरूरत पड़ सकती है।

03:42 AM, 30-Nov-2026 IND vs NZ Live Score Day-4: मिचेल और रचिन क्रीज पर फिलहाल चौथे दिन का खेल जारी है। न्यूजीलैंड ने तीन विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। फिलहाल रचिन रवींद्र 54 रन और डेरिल मिचेल छह रन बनाकर क्रीज पर हैं। दोनों के बीच 49 रन की साझेदारी हो चुकी है। यह रचिन रवींद्र के करियर का आठवां अर्धशतक रहा। न्यूजीलैंड की भारत पर अब तक बढ़त 252 रन की हो चुकी है। फिलहाल चौथे दिन का खेल जारी है। न्यूजीलैंड ने तीन विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। फिलहाल रचिन रवींद्र 54 रन और डेरिल मिचेल छह रन बनाकर क्रीज पर हैं। दोनों के बीच 49 रन की साझेदारी हो चुकी है। यह रचिन रवींद्र के करियर का आठवां अर्धशतक रहा। न्यूजीलैंड की भारत पर अब तक बढ़त 252 रन की हो चुकी है।

03:40 AM, 30-Nov-2026 IND vs NZ Live Score Day-4: तीसरे दिन क्या हुआ था? क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम ने मुकाबले में वापसी की कोशिश की, लेकिन न्यूजीलैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक अपनी स्थिति मजबूत कर ली। भारत ने छह विकेट पर 116 रन से आगे खेलना शुरू किया और पहली पारी में 246 रन बनाए। इस तरह टीम इंडिया ने पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड की बढ़त को 240 से घटाकर 110 रन कर दिया।



भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 88 रन की पारी खेली। वह अपने टेस्ट शतक से चूक गए, लेकिन उनकी पारी ने टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भी उनका अच्छा साथ दिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को भारतीय पारी समेटने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी।



110 रन की बढ़त के साथ दूसरी पारी में उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जसप्रीत बुमराह ने करीब 50 ओवर के इंतजार के बाद टॉम लाथम को बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने दो और विकेट झटके। हालांकि, रचिन रवींद्र और डेरिल मिचेल ने पारी को संभाल लिया। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 40 रन की नाबाद साझेदारी हुई।



तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में तीन विकेट पर 133 रन बना लिए थे। रचिन 46 और मिचेल पांच रन बनाकर क्रीज पर थे। न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 243 रन हो चुकी थी। अब चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों के सामने न्यूजीलैंड को जल्द समेटने की चुनौती होगी, जबकि मेजबान टीम की नजरें इस बढ़त को और बड़ा करने पर रहेंगी।