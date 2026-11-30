विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चुनावी राज्यों में रणनीति के तहत जिला स्तर से लेकर विधानसभा क्षेत्र तक समन्वय समितियां गठित की जाएंगी। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर नाराजगी दूर करना, आपसी मतभेद सुलझाना और सामाजिक संगठनों के बीच संवाद बढ़ाकर भाजपा के पक्ष में अनुकूल माहौल तैयार करना होगा। इस पूरी रणनीति में उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है।सूत्रों के मुताबिक, रणनीति की शुरुआती रूपरेखा करीब एक सप्ताह पहले संघ के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक में तैयार की गई थी। इसमें सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सह-सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल और अरुण कुमार के अलावा दिनेश, मिलिंद परांडे और बजरंग लाल समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए थे। रविवार को सरसंघचालक मोहन भागवत के साथ हुई बैठक में इस योजना पर विस्तार से विचार-विमर्श कर रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में चर्चा हुई।संघ की रणनीति के तहत समन्वय समितियां छोटे-छोटे समूहों में बैठकें करेंगी। स्थानीय कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ाया जाएगा। जिन क्षेत्रों में भाजपा या उससे जुड़े संगठनों के प्रति नाराजगी है, वहां संवाद के जरिये समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश होगी।संघ का जोर स्थानीय मुद्दों के साथ हिंदुत्व, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र प्रथम की विचारधारा को प्रमुखता से सामने रखने पर रहेगा। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में अपनाए गए इसी मॉडल को अब संबंधित राज्यों के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के अनुरूप ढाला जाएगा।उत्तर प्रदेश संघ की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यहां विपक्ष की पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) राजनीति को बड़ी चुनौती माना जा रहा है। जवाब में संघ जातीय समीकरणों को साधने के साथ हिंदुत्व और सामाजिक एकता का संदेश मजबूत करने की रणनीति पर काम करेगा। समन्वय समितियों में विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संघ के साथ समन्वय बैठकें कर कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने पर जोर दे रहे हैं।राष्ट्रीय स्तर पर संघ पीएम नरेंद्र मोदी को विदेशी ताकतों की ओर से निशाना बनाए जाने के मुद्दे को भी प्रमुखता देने की तैयारी में है। इसके जरिये राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता के संदेश को मजबूत करने की कोशिश होगी। दिल्ली में राष्ट्र वंदन कार्यक्रम भी इससे जोड़कर देखा जा रहा।मणिपुर में संघ की भूमिका चुनावी रणनीति के साथ शांति बहाली की कोशिशों तक विस्तारित है। सह-सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल संवाद और संपर्क के माध्यम से विभिन्न पक्षों के बीच दूरियां कम करने में जुटे हैं।