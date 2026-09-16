वीडियो: गुईनाला में झुंड से बिछड़ा हिमालयन थार का बच्चा वन विभाग ने जंगल में छोड़ा

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गुईनाला के पास ड्यूटी दे रहे कर्मी को हिमालयन थार का एक बच्चा देखा गया। इसके बाद कर्मी ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को अपने कब्जे में लेकर साथ लगते जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। वन मंडल रेंज अधिकारी मेजर सिंह ने बताया कि गुईनाला से हिमालयी थार के बच्चे के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद वन कर्मियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। टीम ने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर उसे साथ लगते जंगल में छोड़ दिया। वन विभाग के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर संभावना है कि यह बच्चा अपने झुंड से बिछड़कर गुईनाला के पास पहुंच गया होगा। जंगल में छोड़े जाने के बाद उसके दोबारा झुंड के साथ मिलने की उम्मीद है। वन विभाग ने क्षेत्र में तैनात कर्मियों को वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं।

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