{"_id":"6ac4d2de5f5970ad9907f523","slug":"video-medical-camp-organized-in-chuwari-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: चुवाड़ी में मेडिकल कैंप का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आईसी ईसीएचएस सेल स्टेशन हेड क्वार्टर डलहौजी के नेतृत्व में सैनिक विश्राम गृह चुवाड़ी में मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ। इसमें डॉक्टर युक्ति धर शर्मा, आलोक शर्मा नर्सिंग असिस्टेंट, जोगिंद्र सिंह लैब टेक्नीशियन, संजय क्लर्क ने 88 पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं का स्वास्थ्य जांचा। इस दौरान मुफ्त दवाई भी आवंटित की गई। एक्स सर्विसमैन लिग के प्रधान बृजलाल शर्मा व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पूर्व सैनिक का कैंटीन कार्ड दिया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिक लीग के उपाध्यक्ष करण सिंह ठाकुर, कैप्टन कमल किशोर, सुभाष शर्मा और सुरेश रतन विशेष रूप से उपस्थित रहे।

... और पढ़ें