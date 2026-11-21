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भरमौर में 15.38 करोड़, किलाड़ मंडल में 22.05 करोड़ का भुगतान अटकासमय सीमा पर प्रदेश सरकार ने नहीं दिया स्पष्ट जवाबसंवाद न्यूज एजेंसीभरमौर (चंबा)। जनजातीय क्षेत्र भरमौर और पांगी में लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों का 37.43 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। दोनों मंडलों में कुल 484 भुगतान अटके हुए हैं।यह मामला शनिवार को विधानसभा में गूंजा। भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज की ओर से पूछे गए अतारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में विभाग ने यह आंकड़े सदन के समक्ष रखे।जवाब के अनुसार लोक निर्माण विभाग के भरमौर मंडल में ठेकेदारों के 212 भुगतान लंबित हैं। इनकी राशि करीब 15.38 करोड़ रुपये है। वहीं, किलाड़ मंडल पांगी में 272 मामलों में करीब 22.05 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं हुआ है। विभाग ने वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2026-27 तक लंबित भुगतानों का खंडवार, मदवार और वर्षवार ब्योरा भी उपलब्ध करवाया है।विधायक डॉ. जनक राज ने लोक निर्माण मंत्री से लंबित राशि के साथ भुगतान में देरी की अवधि और इसे जारी करने की संभावित समय सीमा के बारे में जानकारी मांगी थी। विभाग ने विस्तृत विवरण तो दिया, लेकिन भुगतान कब तक होगा, इस पर कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं बताई। इससे लंबे समय से बकाया राशि का इंतजार कर रहे ठेकेदारों की चिंता बढ़ गई है।विधायक ने कहा कि सरकार बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रही है, लेकिन विकास कार्यों का भुगतान ही नहीं हो रहा। जब ठेकेदारों को किए गए काम की राशि नहीं मिलेगी तो आगे विकास कार्य कैसे होंगे।