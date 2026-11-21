Chamba News: चंबा में 10 दिसंबर को पहुंचेंगे 4500 चूजे
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 21 Nov 2026 10:44 PM IST
विज्ञापन
बैकयार्ड पोल्ट्री योजना के तहत 31 रुपये में मिलेगा एक चूजा
पशुपालन विभाग पशुपालकों की मांग के आधार पर करेगा वितरण
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। बैकयार्ड पोल्ट्री योजना के तहत जिले के पशुपालकों को मुर्गी पालन शुरू करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए सुंदरनगर से 4500 चूजों की खेप 10 दिसंबर को चंबा पहुंचेगी। पशुपालन विभाग की ओर से इन्हें इच्छुक पशुपालकों को 31 रुपये प्रति चूजे की दर से वितरित किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन को बढ़ावा देने और परिवारों की आय के अतिरिक्त साधन विकसित करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। कम कीमत पर चूजे मिलने से पशुपालक कम लागत में इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकेंगे।
पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. राकेश भंगालिया ने इच्छुक पशुपालकों से समय रहते विभाग के पास अपनी मांग दर्ज करवाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि प्राप्त मांग के आधार पर चूजों का वितरण किया जाएगा। इसलिए योजना का लाभ लेने के इच्छुक पशुपालक निर्धारित समय से पहले अपनी डिमांड विभाग तक पहुंचाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
पशुपालन विभाग पशुपालकों की मांग के आधार पर करेगा वितरण
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। बैकयार्ड पोल्ट्री योजना के तहत जिले के पशुपालकों को मुर्गी पालन शुरू करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए सुंदरनगर से 4500 चूजों की खेप 10 दिसंबर को चंबा पहुंचेगी। पशुपालन विभाग की ओर से इन्हें इच्छुक पशुपालकों को 31 रुपये प्रति चूजे की दर से वितरित किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन को बढ़ावा देने और परिवारों की आय के अतिरिक्त साधन विकसित करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। कम कीमत पर चूजे मिलने से पशुपालक कम लागत में इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकेंगे।
विज्ञापन
पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. राकेश भंगालिया ने इच्छुक पशुपालकों से समय रहते विभाग के पास अपनी मांग दर्ज करवाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि प्राप्त मांग के आधार पर चूजों का वितरण किया जाएगा। इसलिए योजना का लाभ लेने के इच्छुक पशुपालक निर्धारित समय से पहले अपनी डिमांड विभाग तक पहुंचाएं।
विज्ञापन