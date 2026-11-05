{"_id":"6aec2d1ea2104698190490d9","slug":"video-guest-interaction-with-students-at-gmsss-tissa-chamba-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा: तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा तीसा स्कूल, विद्यार्थियों से मिले अतिथि; बोले- बच्चे हैं हिमाचल का स्वर्णिम भविष्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तालियों की गड़गड़ाहट, चेहरों पर मुस्कान और उत्साह से भरे विद्यार्थियों के बीच राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (जीएमएसएसएस) तीसा का माहौल उस समय खास बन गया, जब यहां पहुंचे अतिथि का बच्चों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। विद्यार्थियों के इस आत्मीय सम्मान से अभिभूत अतिथि ने भी उनका आभार जताया और उनके बीच बैठकर बातचीत की। इस दौरान अतिथि ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया और उनके विचारों, अनुभवों तथा भविष्य की योजनाओं के बारे में जाना। बच्चों का आत्मविश्वास और उत्साह देखकर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बच्चे प्रदेश का स्वर्णिम भविष्य हैं। आने वाले समय में यही युवा अपनी प्रतिभा और मेहनत से प्रदेश की तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्प, अनुशासन और निरंतर मेहनत जरूरी है। पढ़ाई के साथ सकारात्मक सोच और लगन भी व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करती है। उन्होंने बच्चों से कहा कि जीवन में आने वाली चुनौतियों से घबराने के बजाय उनका डटकर सामना करें। अपने सपनों को लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। अतिथि ने कहा कि विद्यार्थियों के बीच बैठकर उनके विचार जानना और उनसे सीधे बातचीत करना उनके लिए सुखद अनुभव रहा। उन्होंने सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए जीवन में खूब तरक्की करने और अपने परिवार, स्कूल व प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विद्यालय परिसर में उत्साह और उमंग का माहौल बना रहा।

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