चंबा: सीएम सुक्खू बोले- जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं सोलर प्लांट लगाने पर मिलेगी पांच फीसदी सब्सिडी

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा युवाओं की कमाई का नया जरिया बनेगी। राज्य सरकार ने निजी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने चुराह के देहग्रां में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान इस योजना की जानकारी दी। सीएम सुक्खू ने कहा कि 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्टअप स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना के तहत निजी भूमि पर 100 किलोवाट से दो मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं। इसके लिए जनजातीय क्षेत्रों में पांच प्रतिशत और गैर जनजातीय क्षेत्रों में चार प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 250 किलोवाट से एक मेगावाट तक का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए यदि कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है तो उस पर लगने वाले नौ प्रतिशत ब्याज में से पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी सरकार देगी।

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होम स्टे स्थापित करने, उनके विस्तार और उन्नयन के लिए पांच करोड़ रुपये तक के निवेश पर पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। इससे चुराह और भरमौर जैसे पर्यटन संभावनाओं वाले क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को अपनी आय बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर लोकतंत्र और संविधान के नाम पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। चंबा के लिल्ह में वीरवार को जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सांसद अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले वोटों की चोरी कर सत्ता हासिल की और बाद में धनबल के सहारे कांग्रेस विधायकों को अपने पाले में किया। जनादेश का सम्मान नहीं करने वाली भाजपा अब लोकतंत्र की बात कर रही है।