{"_id":"6aa3dcac6afc8b076008b9b1","slug":"video-group-of-pilgrims-having-set-out-from-naddal-for-the-manimahesh-yatra-reached-chamba-chaugan-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: मणिमहेश यात्रा के लिए नड्डल से निकला 120 श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा चंबा चौगान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उपमंडल भरमौर स्थित पवित्र मणिमहेश यात्रा के लिए नड्डल से निकला श्रद्धालुओं का जत्था चंबा चौगान पहुंचा। करीब 120 श्रद्धालुओं का यह जत्था भगवान भोलेनाथ के दर्शनों और पवित्र मणिमहेश डल में शाही स्नान के लिए रवाना हुआ है। मंगलवार को नड्डल से यात्रा शुरू करने के बाद श्रद्धालु विभिन्न पड़ावों पर रुकते हुए चंबा पहुंचे। नड्डल से रवाना होने के बाद यात्रा के दौरान कई स्थानों पर रात्रि विश्राम किया गया। पहला पड़ाव देवी कुंड में रहा। इसके बाद श्रद्धालु जन्नाबड़ पहुंचे, जहां उन्होंने विश्राम किया। तीसरे पड़ाव के रूप में कियाणी में विश्राम करने के बाद जत्था चंबा चौगान पहुंचा। चंबा चौगान पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने कुछ समय विश्राम किया। इसके बाद जत्था भरमौर की ओर रवाना हो गया। भरमौर पहुंचने के बाद श्रद्धालु मणिमहेश की कठिन चढ़ाई शुरू करेंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जत्थे में शामिल लोगों में मणिमहेश यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मणिमहेश यात्रा उनके लिए आस्था और विश्वास का विषय है। कठिन पैदल यात्रा के बावजूद भगवान शिव के दर्शन और मणिमहेश डल में शाही स्नान की इच्छा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

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