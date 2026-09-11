Chamba News: तीन मंजिला मकान की छत में लगी आग, तीन लाख का नुकसान

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बाड़ी गांव में शाम सात बजे लकड़ी के मकान की ऊपरी मंजिल में भड़की आग, करीब तीन लाख का नुकसानग्रामीणों की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा, पानी और मिट्टी से काबू में की लपटेंआसपास के घर बचेसंवाद न्यूज एजेंसीभरमौर (चंबा)। संचूई पंचायत के बाड़ी गांव में शुक्रवार शाम करीब सात बजे एक पुराने तीन मंजिला स्लेटपोश मकान की ऊपरी मंजिल में अचानक आग भड़क उठी।लकड़ी के मकान से उठती लपटें देख गांव में अफरा-तफरी मच गई। आग तेजी से फैलने की आशंका के बीच आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और बिना समय गंवाए आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया।आग आशो राम पुत्र पंडतू राम के मकान की ऊपरी मंजिल में लगी थी। ग्रामीणों ने पानी की टंकियों से पानी निकालकर आग पर बौछार की। इसके अलावा पेयजल लाइन से पानी पहुंचाया गया और मिट्टी डालकर भी लपटों को नियंत्रित किया गया। लगातार प्रयासों के बाद आग बुझाई जा सकी। ग्रामीणों की मुस्तैदी से आग मकान के निचले हिस्से और आसपास के घरों तक नहीं पहुंच सकी।आग की चपेट में आने से मकान की ऊपरी मंजिल का हिस्सा जल गया। प्रारंभिक आकलन के अनुसार प्रभावित परिवार को करीब तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है। हालांकि, आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है।प्रशासन ने दी दस हजार की राहततहसीलदार तेज सिंह ने आग लगने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवार को प्रशासन की ओर से तत्काल दस हजार रुपये की राहत राशि प्रदान कर दी गई है। आग लगने के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है।