Chamba News: सिटी में आज

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ई-केवाईसी करवाएं... सामाजिक सुरक्षा पेंशन को जारी रखने के लिए लाभार्थी 15 सितंबर से पहले ई-केवाईसी करवा लें। यह जानकारी जिला कल्याण अधिकारी मंजूल ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी न होने की सूरत में पेंशन का भुगतान नहीं होगा।आज खासधार्मिकविशेष पूजा : मुगला स्थित शनिदेव मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना पूर्वाह्न 11 बजे होगी।भंडारा : मणिमहेश यात्रियों के लिए चंबा चौगान में भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे से किया जाएगा।खेलकूदक्रिकेट : चौगान मैदान में चल रहे वेटरन क्रिकेट कप के तहत खज्जियार और हिमालयन टाइगर के बीच मैच सुबह 9 बजे खेला जाएगा।शिविर : एचपीसीए क्रिकेट अकादमी हरिपुर में विशेष प्रशिक्षण शिविर सुबह 7 बजे आयोजित होगा।मेला-उत्सवदंगल : ग्राम पंचायत तेलका में दंगल मेले का आयोजन दोपहर 12 बजे से होगा।मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबरबाल रोग : डॉ. नवीन (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोरमेडिसिन : डॉ. सुनील चौहान (कमरा नंबर-213)। फर्स्ट फ्लोर ।नेत्र ओपीडी : डॉ इयति (कमरा नंबर-423)। फोर्थ फ्लोर।आर्थो : डॉ. मानिक सहगल (कमरा नंबर-207)। फर्स्ट फ्लोर।गायनी : डॉ. सोनम नेगी (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर।सर्जरी : डॉ. अभिनव (कमरा नंबर-209)। फर्स्ट फ्लोर।त्वचा रोग : डॉ. रितु(कमरा नंबर-317)। सेकेंड फ्लोर।- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।- आपातकालीन नंबर- 01899-222392