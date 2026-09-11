भरमौर-पठानकोट हाईवे पर भीषण हादसा: खाई में गिरी बोलेरो, दो की मौत, वाहन पर नियंत्रण हटने से हुई दुर्घटना

काफी देर तक दोनों के वापस नहीं लौटने और मोबाइल फोन पर संपर्क नहीं होने पर परिजनों व परिचितों ने उनकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान दिनका घार के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हालत में खाई में मिला। स्थानीय लोगों और अन्य की मदद से दोनों को खाई से बाहर निकालकर उपचार के लिए सिविल अस्पताल भरमौर पहुंचाया गया। वहां चिकित्सक ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।