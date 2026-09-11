भरमौर-पठानकोट हाईवे पर भीषण हादसा: खाई में गिरी बोलेरो, दो की मौत, वाहन पर नियंत्रण हटने से हुई दुर्घटना
बुधवार मध्यरात्रि भरमौर-पठानकोट हाईवे पर एक बोलेरो टैक्सी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इसमें रविंदर कुमार (39) और विशाल कुमार (32) की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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भरमौर-पठानकोट हाईवे पर दिनका घार के पास बुधवार मध्यरात्रि एक बोलेरो टैक्सी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में वाहन सवार दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान रविंदर कुमार (39) पुत्र मचला राम निवासी भरमौर और विशाल कुमार (32) पुत्र करनैल सिंह निवासी गौसन, भरमौर के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार, रविंदर कुमार बोलेरो टैक्सी नंबर एचपी-01सी-3250 में विशाल कुमार के साथ लाहल स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने गया था। मध्यरात्रि के बाद दोनों वाहन लेकर भरमौर लौट रहे थे। इसी दौरान दिनका घार के समीप वाहन, चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया और सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा।
काफी देर तक दोनों के वापस नहीं लौटने और मोबाइल फोन पर संपर्क नहीं होने पर परिजनों व परिचितों ने उनकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान दिनका घार के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हालत में खाई में मिला। स्थानीय लोगों और अन्य की मदद से दोनों को खाई से बाहर निकालकर उपचार के लिए सिविल अस्पताल भरमौर पहुंचाया गया। वहां चिकित्सक ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।
सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद दोनों शव की परिजनों को सुपुर्दगी दी जाएगी।