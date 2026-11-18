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वीडियो: चंबा में मतदान का महत्व पर निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन
चंबा में निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को निर्वाचन में शुद्ध मतदाता सूची का महत्व और मतदान का महत्व विषय दिए गए। प्रतिभागियों ने इन विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए निष्पक्ष चुनाव और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी समझ प्रदर्शित की। वहीं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में मतदाता सूची तैयार करने, ईवीएम, वीवीपैट, मतदान और मतगणना प्रक्रिया से संबंधित सवाल पूछे गए। नोडल ऑफिसर प्रो. अविनाश ने बताया कि इस तरह की गतिविधियां युवाओं को निर्वाचन प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत करवाने के साथ उन्हें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं।
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