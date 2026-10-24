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वीडियो: रेडक्रॉस मेले में चुराही नाटी ने मोहा मन, पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने बांधा समां
रेडक्रॉस मेले के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिमाचल की समृद्ध लोकसंस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिली। पारंपरिक परिधानों में सजे कलाकारों ने लोकनृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन किया। चुराह के कलाकारों की चुराही नाटी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। इसकी लयबद्ध प्रस्तुति ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया और कलाकारों को जमकर सराहना मिली। चुराही नाटी के दौरान महिला और पुरुष कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में एक साथ कदमताल करते हुए लोकनृत्य की सुंदर छटा बिखेरी। कलाकारों के बीच तालमेल, नृत्य की लय और संगीत के साथ कदम दर कदम बढ़ते कदमों ने प्रस्तुति को खास बना दिया। पारंपरिक धुनों पर कलाकारों ने जिस सहजता और उत्साह के साथ नृत्य किया, उससे दर्शक भी मंत्रमुग्ध नजर आए। कार्यक्रम में लोकसंस्कृति और परंपराओं का ऐसा संगम देखने को मिला, जिसने चंबा की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया। चुराही नाटी के माध्यम से कलाकारों ने क्षेत्र की विशिष्ट लोकपरंपरा को मंच पर प्रस्तुत किया। प्रस्तुति के दौरान दर्शकों ने तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। रेडक्रॉस मेले में सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन का उद्देश्य मनोरंजन के साथ स्थानीय लोककला और परंपराओं को प्रोत्साहित करना भी रहा। ऐसे आयोजनों से स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है, वहीं नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर भी मिलता है। चुराही नाटी की शानदार प्रस्तुति ने मेले की रौनक बढ़ाने के साथ चंबा की समृद्ध लोकसंस्कृति की विशेष पहचान भी दर्शाई।
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