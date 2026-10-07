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चंबा: पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में मांगों पर हुआ मंथन
चंबा।
लक्ष्मण क्लब चंबा में बुधवार को पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक अध्यक्ष प्रेम सिंह बेदी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान के लिए सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग की। बैठक में ठाकुर सिंह, पुन्नु राम, कुलदीप आहोट, प्रेमलाल, सुभाष यादव, कर्म चंद, मुश्ताक, प्रकाश चंद और शिवचरण चंद्रा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में हाल ही में आयोजित जिला स्तरीय बैठक की समीक्षा की गई। इस दौरान बैठक में सुझाए गए बिंदुओं पर अमल करने का निर्णय लिया गया।
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