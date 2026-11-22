{"_id":"6b02c5587aeb570e940784d9","slug":"video-ram-bhajans-and-devotional-gathering-at-harirai-temple-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरिराय मंदिर चंबा में महिलाओं ने किया सामूहिक भजन-कीर्तन, राम नाम के जयकारों से गूंजा परिसर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के ऐतिहासिक हरिराय मंदिर में रविवार को महिलाओं ने सामूहिक रूप से भजन-कीर्तन किया। इस दौरान महिलाओं ने भगवान श्रीराम का स्मरण कर राम नाम का जाप किया और भजनों के माध्यम से प्रभु की महिमा का गुणगान किया। भजन-कीर्तन के दौरान मंदिर परिसर राम नाम के जयकारों से गूंज उठा। महिलाओं ने श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ विभिन्न भजन प्रस्तुत किए। काफी देर तक चले इस धार्मिक आयोजन से मंदिर परिसर का माहौल भक्तिमय बना रहा। इस अवसर पर महिलाओं ने भगवान श्रीराम की आराधना कर क्षेत्र में सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। साथ ही अपने परिवारों की खुशहाली और सभी के मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना की।

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