{"_id":"6ac77a7bfda050095c09b399","slug":"video-abvp-demands-filling-of-vacant-posts-at-chamba-college-submits-memorandum-to-dc-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"एबीवीपी ने चंबा कॉलेज में रिक्त पदों को भरने की उठाई मांग, डीसी को साैंपा ज्ञापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंबा कॉलेज के एबीवीपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से रिक्त चल रहे अध्यापक पदों को जल्द भरने की मांग उठाई है। इस दौरान अरविंद कुमार, मोहित कुमार, पायल, याशिका, सुजल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। परिषद ने इस संबंध में उपायुक्त चंबा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शिक्षा विभाग से आवश्यक पदों को शीघ्र भरने का आग्रह किया। इकाई अध्यक्ष तुषार मेहता ने कहा कि महाविद्यालय में समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, शारीरिक शिक्षा और पत्रकारिता एवं जनसंचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं। इससे विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। कहा कि अध्यापक पद रिक्त होने का सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और उनके शैक्षणिक भविष्य पर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से सभी रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने की मांग की, ताकि महाविद्यालय में पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन और धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।

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