फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   ABVP demands filling of vacant posts at Chamba College; submits memorandum to DC.

एबीवीपी ने चंबा कॉलेज में रिक्त पदों को भरने की उठाई मांग, डीसी को साैंपा ज्ञापन

Thu, 08 Oct 2026 04:41 PM IST
Krishan Singh
Krishan Singh Krishan Singh
Updated Thu, 08 Oct 2026 04:41 PM IST
ABVP demands filling of vacant posts at Chamba College; submits memorandum to DC.
चंबा कॉलेज के एबीवीपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से रिक्त चल रहे अध्यापक पदों को जल्द भरने की मांग उठाई है। इस दौरान अरविंद कुमार, मोहित कुमार, पायल, याशिका, सुजल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। परिषद ने इस संबंध में उपायुक्त चंबा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शिक्षा विभाग से आवश्यक पदों को शीघ्र भरने का आग्रह किया। इकाई अध्यक्ष तुषार मेहता ने कहा कि महाविद्यालय में समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, शारीरिक शिक्षा और पत्रकारिता एवं जनसंचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं। इससे विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। कहा कि अध्यापक पद रिक्त होने का सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और उनके शैक्षणिक भविष्य पर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से सभी रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने की मांग की, ताकि महाविद्यालय में पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन और धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

रेवाड़ी में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर वाहन की चपेट में आए 10 गोवंश, पांच की मौत

10 cattle hit by a vehicle on the Delhi-Jaipur Highway in Rewari; five dead.
Rewari
08 Oct 2026

भिवानी में सरकार के आदेशों की पालना में राजस्थान से आने वाले बाजरे पर रोक, लोहारू में पुलिस ने लगाए विशेष नाके

In compliance with government orders, the entry of pearl millet (bajra) from Rajasthan into Bhiwani has been banned; police have set up special checkpoints in Loharu.
Bhiwani
08 Oct 2026

काशी विश्वनाथ मंदिर में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने किए दर्शन

BJP President Nitin Navin offered prayers at Kashi Vishwanath Temple
Varanasi
08 Oct 2026

जेन जी के साथ संवाद करने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन

BJP National President Nitin Navin arrived to interact with Gen Z
Varanasi
08 Oct 2026

VIDEO: गोमती का जलस्तर बढ़ा, जेहटा-माल मार्ग बंद

VIDEO: गोमती का जलस्तर बढ़ा, जेहटा-माल मार्ग बंद
Lucknow
08 Oct 2026
विज्ञापन

कुल्लू: मिंधल पुल के पास 60 मीटर नीचे गिरी बोलेरो, दो लोग गंभीर घायल

mindhal bridge bolero accident two seriously injured kullu
Kullu
08 Oct 2026

VIDEO: तांतपुर में रेलवे की जमीन पर चला बुलडोजर, 20 साल से जमीं एक दर्जन झोंपड़ियां कर दीं ध्वस्त

Bulldozer Action in Tantpur: A Dozen Shanties Removed From Railway Land
Agra
08 Oct 2026
विज्ञापन

दमोह: आनू में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा, हत्या की आशंका पर भड़के परिजन, चक्काजाम किया

Damoh: 21-Year-Old Killed in Tractor-Bike Crash, Family Alleges Conspiracy; Road Blockade Ensues
Damoh
08 Oct 2026

बरेली में मुठभेड़: गैंगस्टर एक्ट का वांछित बदमाश घायल, साथी भी गिरफ्तार

Wanted gangster injured in Encounter in Bareilly
Bareilly
08 Oct 2026

अमृतसर में तेज रफ्तार इनोवा ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, चालक की मौत

Speeding Innova hits e-rickshaw in Amritsar; driver dies.
Amritsar
08 Oct 2026

VIDEO: अंबेडकर प्रतिमा खंडित किए जाने से गांव में तनाव, अराजक तत्वों ने दिया घटना को अंजाम

VIDEO: अंबेडकर प्रतिमा खंडित किए जाने से गांव में तनाव, अराजक तत्वों ने दिया घटना को अंजाम
Ayodhya
08 Oct 2026

VIDEO: एकलव्य स्टेडियम में पहली बार सजेगा प्रदेश स्तरीय तैराकी का मंच

VIDEO: एकलव्य स्टेडियम में पहली बार सजेगा प्रदेश स्तरीय तैराकी का मंच
Ambedkar Nagar
08 Oct 2026

फतेहाबाद में सीवर लाइन डली न गली बनी, तीन साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहे लोग

No sewer line laid or street constructed in Fatehabad; residents have been making rounds of government offices for three years.
Fatehabad
08 Oct 2026

गाजियाबाद: हिंडन स्टेशन पर 94वें स्थापना दिवस पर वायु सेना का कार्यक्रम, एयर चीफ मार्शल ने जवानों की सलामी ली

Ghaziabad Air Force event at Hindon Station on its 94th Raising Day
Ghaziabad
08 Oct 2026

हिसार में नन्हें खिलाड़ी मैदान में दिखाएंगे दम, खंड हिसार-1, 2 में अंडर-11 की दो दिवसीय खेल प्रतियोगिताएं

Young athletes to showcase their skills in Hisar; two-day Under-11 sports competitions to be held in Hisar-1 and Hisar-2 blocks
Hisar
08 Oct 2026

VIDEO: सुल्तानपुर: लोरपुर गोलीकांड में वांछित आरोपी को मुठभेड़ में लगी गोली, साथी भाग निकला

VIDEO: सुल्तानपुर: लोरपुर गोलीकांड में वांछित आरोपी को मुठभेड़ में लगी गोली, साथी भाग निकला
Sultanpur
08 Oct 2026

अमृतसर में पीसीआर स्टाफ की जोनवार ब्रीफिंग, अपराध रोकथाम के लिए दिए निर्देश

Zone-wise briefing of PCR staff in Amritsar; instructions issued for crime prevention.
Amritsar
08 Oct 2026

जीरा में ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत ग्रामीणों को बांटे प्रॉपर्टी कार्ड

Property cards distributed to villagers in Jeera under the ‘Mera Ghar Mere Naam’ scheme.
Chandigarh-Punjab
08 Oct 2026

चंडीगढ़ सेक्टर 10 लेयर वैली से तिरंगा पार्क तक नशे के विरोध में निकाली गई पैदल रैली

A foot rally against drug abuse was held from Leisure Valley in Sector 10, Chandigarh, to Tiranga Park.
Chandigarh-Punjab
08 Oct 2026

बुरहानपुर: पुरानी रंजिश में युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, इलाज के दौरान मौत, आरोपियों की तलाश में पुलिस

Burhanpur: Youth Attacked with Knife Over Old Enmity, Dies During Treatment; Police Hunt for Accused
Burhanpur
08 Oct 2026

कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज में हंगामा, पूर्व सांसद और गार्ड में जमकर नोकझोंक

Uproar at Kanpur Dehat Medical College heated altercation between former MP and guard
Kanpur
08 Oct 2026

कानपुर: खेरेश्वर सरैया घाट पर भारी बवाल, सपाइयों और पुलिस में तीखी नोकझोंक

Kanpur Major commotion at Khereshwar Saraiya Ghat heated exchange between SP workers and police
Kanpur
08 Oct 2026

वृंदावन गुरुकुल हादसा: 'मां, हम कल आएंगे', बेटे विशू ने किया था यह आखिरी वादा, फिर दो घंटे बाद मिली मौत की खबर

Four killed in Vrindavan Gurukul accident
Mathura
08 Oct 2026

VIDEO: पुलिस ने कांग्रेसियों को दिल्ली जाने से रोका, पूर्व मंत्री बोले- कार्यकर्ता अहिंसात्मक आंदोलन जारी रखेंगे

police stopped Congress members from going to Delhi
Mathura
08 Oct 2026

VIDEO: कीचड़ में उतरे ग्रामीण तो विधायक ने बुलाई जेसीबी, जलभराव की समस्या का कराया समाधान

MLA called JCB and resolved waterlogging issue When villagers waded into mud
Mathura
08 Oct 2026

VIDEO: करहल में भूमि पूजन के साथ श्रीरामलीला महोत्सव शुरू

Shri Ramlila Mahotsav begins in Karhal with Bhumi Pujan
Mainpuri
08 Oct 2026

VIDEO: आशा कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, बोलीं- सरकारी कर्मचारी का मिले दर्जा

ASHA workers protest at Collectorate
Etah
08 Oct 2026

वृंदावन गुरुकुलम हादसा: पोस्टमार्टम हाउस में गूंजी चीखें, चार घरों के बुझ गए चिराग

Four students died in the Vrindavan Gurukulam accident
Mathura
08 Oct 2026

क्या होगा पश्चिम बंगाल का नाम, शमिक भट्टाचार्य ने कर दिया बड़ा खुलासा

What Will West Bengal Be Renamed? Samik Bhattacharya Makes a Major Revelation
Kolkata
08 Oct 2026

कानपुर में आंधी-बारिश में 13 जगह गिरे पेड़, बोर्ड भी उखड़े

Trees Fall and Billboards Topple Across Kanpur Amidst Storm and Rain
Kanpur
08 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed