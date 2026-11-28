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वन विभाग की आरआरटी ने दो घंटे चलाया बचाव अभियान, तारों से मुक्त करवाकर प्राकृतिक आवास में छोड़ासंवाद न्यूज एजेंसीमंगला (चंबा)। मंगला पंचायत के ढोली गांव में शुक्रवार देर रात एक काला भालू लोहे के तारों के जाल में फंस गया। खाने की तलाश में जंगल से बस्ती की ओर आया भालू तारों में उलझकर रह गया।शनिवार सुबह उसकी गुर्राने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। भालू को जाल में फंसा देख उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी।सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू को सुरक्षित निकालने के लिए अभियान शुरू किया। चंबा वन मंडल की रैपिड रिस्पांस टीम (आरआरटी), चंबा वन ब्लॉक और सरोड़ी वन बीट के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। भालू को ट्रैंकुलाइज कर बेहोश करने के बाद सावधानीपूर्वक तारों के जाल से बाहर निकाला गया। सुबह 10 बजे शुरू हुआ रेस्क्यू अभियान दोपहर 12 बजे संपन्न हुआ। इसके बाद भालू को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया।अभियान में वन परिक्षेत्र अधिकारी कमलेश कुमार, चंबा वन ब्लॉक अधिकारी सुनील ठाकुर, सरोड़ी बीट के वन रक्षक गजिंदर वर्मा, वन ब्लॉक अधिकारी हारून राशिद और भुवन पाल और वन रक्षक ओम प्रकाश शामिल रहे। मंगला पंचायत के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भी टीम का सहयोग किया।वन मंडल अधिकारी कृतज्ञ कुमार ने बताया कि भालू का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि आबादी के आसपास वन्यजीव दिखने पर उनसे दूरी बनाए रखें और उन्हें पकड़ने या नुकसान पहुंचाने का प्रयास न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग को सूचित करें।