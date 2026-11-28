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आधुनिक उपकरण और सुरक्षा साधन भी नहीं थे उपलब्ध, दमकल टीम के साथ कर्मचारियों ने रोकी आग की रफ्तारपहाड़ पर अंधेरा गहराने लगा था, लेकिन सामदार के जंगल में आग की लपटें लगातार ऊंची होती जा रही थीं। नीचे सड़क पर पत्थर गिर रहे थे और ऊपर आग पेड़ों को अपनी चपेट में ले रही थी। इस बीच वनकर्मियों के सामने एक ही चुनौती थी- आग को आबादी तक पहुंचने से रोकना। न उनके पास आधुनिक अग्निशमन उपकरण थे और न ही सुरक्षा के विशेष साधन। हाथों में झाड़ियों के डंडे थामे कर्मचारी लपटों से जूझते रहे। जंगल बचाने की इस जद्दोजहद में डिप्टी रेंजर सुनील कुमार खुद आग की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए।संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। दिन : शुक्रवार, समय : शाम 5 बजे, जंगल से आग की लपटें उठ रही हैं। सामदार वन बीट में आग लगने की सूचना मिलने के बाद वनरक्षक मौके पर पहुंचे। आग जंगल के बड़े हिस्से में फैली थी। कर्मचारी झाड़ियों के डंडों से लपटों को बुझाने और आगे बढ़ने से रोकने में जुट गए। समय : शाम 6 बजे, अधिकारियों ने भी आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाल लिया। वन परिक्षेत्र अधिकारी कमलेश कुमार, डिप्टी रेंजर सुनील कुमार और नरेंद्र सहित अन्य कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे थे। चंबा-जुम्महार सड़क पर भी पत्थर आने लगे। ऐसे में दो वनकर्मियों को सड़क पर निगरानी के लिए तैनात किया गया, ताकि वाहन चालकों को सतर्क किया जा सके। समय : शाम 6:15 बजे। आग बुझाते समय अचानक लपटें डिप्टी रेंजर सुनील कुमार के बेहद करीब पहुंच गईं। वह गिरते-संभलते खुद को आग की चपेट में आने से बचा पाए। खतरा सामने था, लेकिन कर्मचारियों ने अभियान जारी रखा। शाम 6:30 बजे दमकल विभाग की टीम पहुंची। वन विभाग और दमकल कर्मियों ने मिलकर लपटों को रोकने के प्रयास तेज किए। रात 10 बजे बस्ती के पास आग बुझा दी गई। करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद रिहायशी बस्ती के नजदीक आग पर काबू पाया गया। इसके बाद कर्मचारी घरों को लौटे। जंगल में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।जंगल में भड़की आग को बुझाने में विभागीय कर्मचारियों के साथ क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया। - नरेंद्र वर्मा, डिप्टी रेंजरआग से पेड़-पौधों के साथ रेंगने वाले कई जीव-जंतु भी प्रभावित होते हैं। जंगल में आग लगाने वालों की सूचना विभाग को दें। - सुनील ठाकुर, डिप्टी रेंजरजंगलों को आग से बचाने के लिए विभाग हरसंभव प्रयास करता है। कई बार कर्मचारियों को जान जोखिम में डालनी पड़ती है। - कमलेश कुमार, वन परिक्षेत्र अधिकारीसामदार के पास जंगल में शरारती तत्वों ने आग लगाई थी। इसे फैलने से रोकने के लिए वनकर्मी जुटे रहे। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। - राकेश कुमार, मुख्य वन अरण्यपाल