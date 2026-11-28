विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

क्रिकेट, कबड्डी और फुटबॉल समेत सभी मुकाबलों के लिए जीएमएस पोर्टल पर निशुल्क पंजीकरणसंवाद न्यूज एजेंसीचुराह (चंबा)। युवाओं को नशे से दूर रखने और खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए उपमंडल चुराह में खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान 2026 के तहत 10 खेलों की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी।दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 तक होने वाले इन मुकाबलों में 15 से 30 वर्ष तक के युवा भाग ले सकेंगे। इसके लिए एसडीएम चुराह कार्यालय ने 26 नवंबर को पंजीकृत खेल संस्थाओं, युवक मंडलों और महिला मंडलों को पत्र जारी किया है।युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के मुकाबले अलग-अलग होंगे। 18 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को आवेदन के साथ अभिभावकों की सहमति देना अनिवार्य होगा। प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।आयोजन में क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती, रस्साकशी, बास्केटबॉल और फुटबॉल के मुकाबले होंगे। इच्छुक खिलाड़ी नवंबर और दिसंबर 2026 में गेम्स मैनेजमेंट सिस्टम (जीएमएस) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे।एसडीएम कार्यालय ने खेल संस्थाओं और युवक-महिला मंडलों से अपने क्षेत्रों के अधिक से अधिक युवाओं को प्रतियोगिताओं में शामिल करवाने की अपील की है। अभियान के माध्यम से युवाओं को खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर देने के साथ नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।