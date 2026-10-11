बिलासपुर: स्वारघाट में कांग्रेस ने फूंका मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला, इस्तीफे की मांग को लेकर की नारेबाजी

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श्री नयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के स्वारघाट में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका और इस्तीफे की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह-प्रभारी चेतन चौहान और प्रदेश कांग्रेस महासचिव विकास ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। इनके अलावा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पदाधिकारी, युवा कांग्रेस व महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न पंचायतों के प्रधानों ने भी भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव प्रक्रिया का निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय होना जरूरी है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास बनाए रखना और मताधिकार की रक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठने वाली आशंकाओं को दूर करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने निष्पक्ष चुनाव और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करते रहने की बात कही।

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