संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए बिलासपुर पुलिस ने एक और आदतन नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की है। डियारा सेक्टर निवासी आरोपी को पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में लेकर मुक्त कारागार जबली भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन मामले दर्ज हैं। जिले में अब तक 16 आदतन नशा तस्करों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है।पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि आरोपी की पहचान अमित किशोर निवासी वार्ड नंबर आठ, डियारा सेक्टर के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ लगातार नशा तस्करी में शामिल रहने के चलते यह कार्रवाई की गई है। निरोधक प्राधिकारी से आदेश मिलने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की और मुक्त कारागार जबली भेज दिया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में बार-बार पकड़े जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। युवाओं को नशे से बचाने के लिए पुलिस का विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा।