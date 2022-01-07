Bilaspur News: बिलासपुर में एक और नशा तस्कर गिरफ्तार, अब तक 16 पर हुई कार्रवाई
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 12:21 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 12:21 AM IST
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डियारा सेक्टर निवासी के खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई, पहले भी दर्ज हैं तीन मामले
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए बिलासपुर पुलिस ने एक और आदतन नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की है। डियारा सेक्टर निवासी आरोपी को पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में लेकर मुक्त कारागार जबली भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन मामले दर्ज हैं। जिले में अब तक 16 आदतन नशा तस्करों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि आरोपी की पहचान अमित किशोर निवासी वार्ड नंबर आठ, डियारा सेक्टर के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ लगातार नशा तस्करी में शामिल रहने के चलते यह कार्रवाई की गई है। निरोधक प्राधिकारी से आदेश मिलने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की और मुक्त कारागार जबली भेज दिया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में बार-बार पकड़े जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। युवाओं को नशे से बचाने के लिए पुलिस का विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए बिलासपुर पुलिस ने एक और आदतन नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की है। डियारा सेक्टर निवासी आरोपी को पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में लेकर मुक्त कारागार जबली भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन मामले दर्ज हैं। जिले में अब तक 16 आदतन नशा तस्करों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि आरोपी की पहचान अमित किशोर निवासी वार्ड नंबर आठ, डियारा सेक्टर के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ लगातार नशा तस्करी में शामिल रहने के चलते यह कार्रवाई की गई है। निरोधक प्राधिकारी से आदेश मिलने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की और मुक्त कारागार जबली भेज दिया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में बार-बार पकड़े जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। युवाओं को नशे से बचाने के लिए पुलिस का विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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