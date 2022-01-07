Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 12:25 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 12:25 AM IST
विज्ञापन
शुभारंभ : संडेज ऑन साइकिल का 100 वां संस्करण का शुभारंभ डियारा से सुबह 8:30 बजे होगा।
समारोह : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भगेड़ का कांप्लेक्स स्तरीय वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह सुबह 10:00 बजे शुरू होगा।
बैठक : प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की जुखाला इकाई की द्विमासिक बैठक झंडा मंदिर परिसर में पूर्वाह्न 11:00 बजे होगी।
आम सभा : दी दधोल कृषि सेवा सहकारी समिति पडयालग की वार्षिक आम सभा पड़यालग में पूर्वाह्न 11:00 बजे शुरू होगी।
विज्ञापन
समारोह : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भगेड़ का कांप्लेक्स स्तरीय वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह सुबह 10:00 बजे शुरू होगा।
बैठक : प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की जुखाला इकाई की द्विमासिक बैठक झंडा मंदिर परिसर में पूर्वाह्न 11:00 बजे होगी।
आम सभा : दी दधोल कृषि सेवा सहकारी समिति पडयालग की वार्षिक आम सभा पड़यालग में पूर्वाह्न 11:00 बजे शुरू होगी।