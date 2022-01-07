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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। 1.17 किलो चरस बरामदगी मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे सोलन निवासी आरोपी को विशेष अदालत ने तीन दिन की अंतरिम जमानत दी है। आरोपी सलीम मोहम्मद को भतीजे और भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए 27 से 30 नवंबर तक राहत दी गई है।आरोपी के खिलाफ सदर थाना बिलासपुर में 31 जनवरी 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने उसके कब्जे से 1.170 किलो चरस बरामद की थी, जो व्यावसायिक मात्रा में आती है।आरोपी ने अदालत में याचिका दायर कर बताया कि उसने भतीजे को बचपन से पाला है और उसकी शादी में शामिल होना चाहता है। वहीं, भतीजी की शादी भी 29 नवंबर को तय है। पंचायत प्रधान और वार्ड सदस्य ने पुलिस रिपोर्ट में शादी की तारीखों की पुष्टि की।राज्य पक्ष ने आरोपी के फरार होने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताते हुए जमानत का विरोध किया। हालांकि, अदालत ने पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए अंतरिम राहत प्रदान की। आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। उसे 30 नवंबर को शाम पांच बजे तक जेल में आत्मसमर्पण करना होगा। साथ ही गवाहों को प्रभावित नहीं करने और अदालत की अनुमति के बिना हिमाचल से बाहर नहीं जाने की शर्त लगाई गई है।