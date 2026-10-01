{"_id":"6abe3934af2307b01d05fbd0","slug":"video-bahel-kikar-wali-road-repair-3015-lakh-bilaspur-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: बैहल-कीकर वाली सड़क की सुधरेगी हालत, 30.15 लाख रुपये मंजूर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लंबे समय से खराब हालत में चल रही बैहल-कीकर वाली संपर्क सड़क की अब तस्वीर बदलने की उम्मीद जगी है। लोक निर्माण विभाग सब डिवीजन स्वारघाट के तहत आने वाली इस सड़क के सुधार के लिए करीब 30.15 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। करीब 20 वर्ष पहले बनी यह सड़क लंबे समय से उचित मरम्मत और टारिंग के अभाव में बदहाल है। जगह-जगह सड़क की टारिंग उखड़ चुकी है, जिससे वाहन चालकों के साथ राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क पर पिछले कई वर्षों से नए सिरे से टारिंग नहीं हुई है। विभाग की ओर से समय-समय पर पैचवर्क करवाया गया, लेकिन कुछ समय बाद सड़क फिर खराब हो गई। बरसात के दौरान स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। सड़क के उखड़े हिस्सों और गड्ढों के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। अब 30.15 लाख रुपये के बजट प्रावधान के बाद लोगों को उम्मीद है कि सड़क का सुधार केवल पैचवर्क तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे बेहतर तरीके से दुरुस्त किया जाएगा। बैहल-कीकर वाली संपर्क सड़क केवल स्थानीय लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह सड़क हिमाचल और पंजाब के कई गांवों को आपस में जोड़ती है। इसके जरिए लोग आनंदपुर साहिब और कीरतपुर साहिब जैसे प्रमुख स्थानों तक पहुंचते हैं। ऐसे में सड़क की हालत सुधरने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ पंजाब और आसपास के क्षेत्रों से आने-जाने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क लंबे समय से क्षेत्र की प्रमुख जरूरत बनी हुई है। सड़क का सुधार होने से रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों को काफी राहत मिल सकती है। कांग्रेस कमेटी श्री नयना देवी जी के उपाध्यक्ष बुधराम ठाकुर ने सड़क के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर और युवा नेता विकास ठाकुर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सड़क के सुधारीकरण से क्षेत्र के लोगों को बेहतर आवाजाही की सुविधा मिलेगी। अब लोगों की नजर सड़क के वास्तविक मरम्मत कार्य शुरू होने पर है। यदि काम सही तरीके से पूरा होता है तो लंबे समय से खराब सड़क से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है।

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