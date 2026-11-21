{"_id":"6b017ceb79b7b992d00ff877","slug":"video-at-surajkund-lake-women-performed-deepdaan-offering-of-lamps-and-tied-threads-around-a-kadamb-tree-praying-for-happiness-and-prosperity-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"सूरजकुंड सरोवर पर महिलाओं ने किया दीपदान, कदंब के पेड़ पर धागा बांध मांगी सुख-समृद्धि की मन्नत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

व्यासपुर। श्री कपालमोचन मेले में आस्था और श्रद्धा के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मेले में स्थित सूरजकुंड सरोवर के किनारे लगे कदंब के पेड़ पर महिलाओं ने मन्नत के धागे बांधकर परिवार की सुख-समृद्धि और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। महिलाओं ने सरोवर में दीपदान भी किया। सुबह से ही बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु यहां पहुंचकर पूजा-अर्चना करती नजर आईं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कदंब के पेड़ को भगवान श्रीकृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण को कदंब का वृक्ष अत्यंत प्रिय था। इसी कारण हिंदू धर्म में इस वृक्ष को पवित्र और शुभ माना जाता है। श्रद्धालुओं की आस्था है कि कदंब के पेड़ पर श्रद्धापूर्वक मन्नत का धागा बांधकर सच्चे मन से प्रार्थना करने पर मनोकामना पूरी होती है। महिलाएं अपनी मनोकामना के अनुसार पेड़ पर धागा बांधती हैं और परिवार में सुख-शांति, खुशहाली तथा संतान की मंगलकामना करती हैं। इस परंपरा में मन्नत पूरी होने के बाद महिलाएं दोबारा सूरजकुंड सरोवर पहुंचती हैं। यहां कदंब के पेड़ पर धागा बांधकर अपनी श्रद्धा प्रकट करती हैं और पेड़ की परिक्रमा कर भगवान का आभार जताती हैं। इसके साथ ही सरोवर में दीपदान कर परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। मेले में आने वाली महिलाओं के लिए यह स्थान विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है। दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाली श्रद्धालु महिलाएं भी इस परंपरा में शामिल होकर पूजा-अर्चना कर रही हैं। सूरजकुंड सरोवर के किनारे जलते दीप और कदंब के पेड़ पर बंधे रंग-बिरंगे धागे मेले की धार्मिक आस्था को दर्शा रहे हैं।

... और पढ़ें