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यमुनानगर। शहर के महाराणा प्रताप चौक से ऑटो से पेपर मिल जा रही महिला के गले से दो तोले की सोने की चेन चोरी हो गई। महिला का आरोप है कि ऑटो में बच्चों के साथ सवार हुई दो महिलाओं ने पैर दबाने के बहाने उसे उलझाकर चेन चोरी की। महिला की शिकायत पर थाना शहर पुलिस ने अज्ञात महिलाओं के खिलाफ चोरी की प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।कृष्णा कॉलोनी निवासी पुष्पा सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह महाराणा प्रताप चौक से पेपर मिल जाने के लिए ऑटो में बैठी थीं। ऑटो जब बस स्टैंड पर पहुंचा तो उसमें दो अन्य महिलाएं बच्चों के साथ सवार हो गईं। कुछ दूरी चलने के बाद उनमें से एक महिला ने अपने पैर से उसके पैर को दबाया।इस पर पुष्पा ने महिला से पूछा तो उसने गलती से पैर दबने की बात कही। इसके बाद भी महिला ने तीन बार उसके पैर को दबाया। हर बार पुष्पा पैर देखने के लिए नीचे झुकी, लेकिन उस समय उसे किसी तरह का शक नहीं हुआ। पुष्पा के अनुसार पेपर मिल के पास ऑटो से उतरते समय उसके साथ की एक महिला ने किराया दे दिया।इसके बाद वह सड़क पार कर अपनी चुन्नी सिर पर ठीक करने लगी। इसी दौरान उसकी नजर गले पर पड़ी तो करीब दो तोले की सोने की चेन गायब मिली। उसने अपने कपड़ों और आसपास सड़क पर चेन तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद उसे शक हुआ कि ऑटो में सवार दोनों महिलाओं ने ही उसकी चेन चोरी की है।थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि महिला की शिकायत पर पुलिस ऑटो में सवार दोनों महिलाओं की पहचान करने का प्रयास कर रही है। मामले की जांच जारी है।