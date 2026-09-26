{"_id":"6ab7955dcb838ecdce078dde","slug":"video-thousands-of-congress-workers-gather-at-the-partys-block-level-conference-in-sonipat-emphasis-placed-on-strengthening-the-organization-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोनीपत में कांग्रेस के ब्लॉक सम्मेलन में जुटे हजारों कार्यकर्ता, संगठन मजबूती पर जोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गन्नौर में कांग्रेस की ओर से शनिवार को आयोजित ब्लॉक सम्मेलन में काफी संख्या कार्यकर्ता जुटे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में आयोजित सम्मेलन में पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनहित के मुद्दों को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ता कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने रोजगार, महंगाई और किसानों के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को जुमलों और प्रचार की नहीं, बल्कि रोजगार और महंगाई से राहत की जरूरत है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय रहने की अपील की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। सम्मेलन में जिला अध्यक्ष संजीव दहिया सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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