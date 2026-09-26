Sonipat News: दूषित पानी से ग्रामीण परेशान, शिकायतों के बाद भी नहीं समाधान

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वीरेंद्र पहल ने बताया कि घरों से निकलने वाले दूषित पानी की निकासी के लिए गलियों में नालियां नहीं हैं। इस कारण पानी लंबे समय तक जमा रहता है और गलियों में घास उग गई है। इससे लोगों का आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। विज्ञापन

उन्होंने बताया कि समस्या को लेकर कई बार बीडीपीओ कार्यालय और उपायुक्त को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी ट्वीट कर समस्या से अवगत कराया था। विज्ञापन विज्ञापन

वीरेंद्र पहल ने चेतावनी दी कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वीरेंद्र पहल ने बताया कि घरों से निकलने वाले दूषित पानी की निकासी के लिए गलियों में नालियां नहीं हैं। इस कारण पानी लंबे समय तक जमा रहता है और गलियों में घास उग गई है। इससे लोगों का आवागमन भी प्रभावित हो रहा है।उन्होंने बताया कि समस्या को लेकर कई बार बीडीपीओ कार्यालय और उपायुक्त को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी ट्वीट कर समस्या से अवगत कराया था।वीरेंद्र पहल ने चेतावनी दी कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

गन्नौर। गांव गुमड़ में दूषित पानी की निकासी नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। गलियों में दूषित पानी जमा रहने से बदबू के साथ बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब किसान नेता वीरेंद्र पहल ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर प्रशासन से निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है।