Sonipat News: उपचार कराने आए बुजुर्ग की कटी जेब

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ओमप्रकाश ने बताया कि वह शुक्रवार को दवाई लेने अस्पताल पहुंचे थे। पर्ची बनवाने के दौरान कतार में खड़े थे, तभी किसी ने उनकी जेब से रुपये निकाल लिए।

नागरिक अस्पताल में एक सप्ताह में चोरी की यह दूसरी घटना है। इससे पहले मेडिकल वार्ड से महिला का मोबाइल चोरी हुआ था। थाना प्रभारी सवित ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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सोनीपत। नागरिक अस्पताल में ओपीडी की पर्ची बनवाने के लिए कतार में खड़े खरखौदा निवासी ओमप्रकाश की जेब से किसी ने चार हजार रुपये चोरी कर लिए। वारदात का पता चलने पर उन्होंने डायल-112 पर सूचना दी और सेक्टर-27 थाना पुलिस को शिकायत दी।