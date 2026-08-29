सोनीपत: मॉडल टाउन के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन

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मॉडल टाउन के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्कूल स्टाफ द्वारा मनाए जा रहे श्रमदान दिवस के मौके पर सफाई कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि स्कूल के बाहर उगी हुई घास को विद्यार्थियों से उखाड़वाया जा रहा था। इस मामले की सूचना मिलते ही नगर निगम के हड़ताली सफाई कर्मचारी मौके पर पहुंचे और स्कूल प्रशासन का विरोध किया। वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हेड मास्टर को स्कूल के गेट पर बुलाया। गेट पर आने के बाद हेड मास्टर ने आदेश की प्रति दिखाई और कर्मचारियों के सामने घास उखाड़ी। इसके बाद कर्मचारियों से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी

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