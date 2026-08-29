सोनीपत के बेगा घाट पर यमुना में नहाने गए दो सगे भाई डूबे, तलाश में जुटे गोताखोर
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Published by: मयूर शर्मा Updated Sat, 29 Aug 2026 11:01 AM IST
सार
नहाने के दौरान दोनों भाई नदी की तेज धारा में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन हरकत में आ गया और दोनों की तलाश के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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विस्तार
शनिवार सुबह सोनीपत से एक दुखद घटना सामने आई है, यहां सत्यम (15 वर्ष) और उसका भाई शिवम (17 वर्ष), जो सनपेड़ा गांव के निवासी थे, अपने साथी प्रिंस (16 वर्ष) के साथ यमुना नदी में नहाने गए थे। नहाने के दौरान दोनों भाई नदी की तेज धारा में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन हरकत में आ गया और दोनों की तलाश के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
गोताखोरों की मदद से नदी में दोनों भाइयों की खोजबीन की जा रही है,लेकिन देर अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस घटना की सूचना मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और इलाके में मातम पसरा हुआ है।
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गोताखोरों की मदद से नदी में दोनों भाइयों की खोजबीन की जा रही है,लेकिन देर अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस घटना की सूचना मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और इलाके में मातम पसरा हुआ है।
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