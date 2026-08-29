सोनीपत: मॉडल टाउन के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के बाहर सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन

मॉडल टाउन के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्कूल स्टाफ द्वारा मनाए जा रहे श्रमदान दिवस के मौके पर सफाई कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि स्कूल के बाहर उगी हुई घास को विद्यार्थियों से उखाड़वाया जा रहा था।

विज्ञापन