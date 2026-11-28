1 of 6 रोहतक हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला







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मिलन ढाबे पर बुधवार रात हुए चौहरे हत्याकांड की मुखबिरी के शक में घिरी शामली की युवती काले रंग की स्कॉर्पियो में सन्नी रिटौलिया के साथ घूमा करती थी। शक है कि युवती ने ही ढाबे में खाना खा रहे सन्नी गैंग के शूटरों के फोटो और मैसेज राठी गैंग को भेजे थे। सीसीटीवी फुटेज में हिमांशु की हत्या के बाद शूटर फोन से फोटो का मिलान करते दिख भी रहे हैं।

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सन्नी की कार से आई, लेकिन भागी अपनी स्कॉर्पियो से

पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता लगा है कि जाह्नवी नाम की यह युवती ढाबे पर सन्नी की बुलेटप्रूफ स्कॉर्पियो से आई थी लेकिन भागी पहले से खड़ी कर रखी अपनी काले रंग की स्कॉर्पियो कार से। युवती ने करीब दो महीने पहले ही इंस्टाग्राम पर सन्नी रिटौलिया से दोस्ती गढ़ी थी।

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फिर, दिल्ली बाईपास में किराये के फ्लैट में रहने आ गई। यहां दो कमरों वाले फ्लैटों का औसतन किराया 12000-15000 तक है। इतना खर्च उठाना किसी आम लड़की के लिए आसान नहीं है। सन्नी को शक है कि स्कॉर्पियो कार, उसके रहने और खाने-पीने आदि का खर्च रवि राठी गैंग उठा रहा था।

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इसी कार से वह सन्नी साथ घूमती थी। पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच में युवती के अपनी स्कॉर्पियो से भागने की पुष्टि हुई है। यह कार उसने पहले ही वहां खड़ी कर रखी थी। इससे उसके हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का शक गहराया है।

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